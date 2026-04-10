Molfetta concerto sold out per sostenere la Lega del Filo d’Oro

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20, l’Auditorium Regina Pacis di Molfetta ospiterà un concerto che ha già raggiunto il tutto esaurito. L’evento è organizzato per sostenere la Lega del Filo d’Oro, un’associazione dedicata all’assistenza di persone con disabilità uditive e neuromotorie. La serata vedrà la partecipazione di artisti e musicisti, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di questa causa.

L’Auditorium Regina Pacis di Molfetta si preparerà a ospitare, nella serata di venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.30, un evento che trasforma l’espressione artistica in un pilastro di sostegno sociale. Il concerto Note d’amore – Solidarietà in concerto è già andato sold out, dimostrando come la comunità abbia risposto con decisione all’appello della Lega del Filo d’Oro per una serata dedicata alla sensibilizzazione e all’aiuto concreto verso chi affronta disabilità psicosensoriali plurime. L’iniziativa nasce per sostenere la sede territoriale di Molfetta della Lega del Filo d’Oro, un’organizzazione che da oltre mezzo secolo opera sul territorio per garantire percorsi di riabilitazione, educazione e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molfetta, concerto sold out per sostenere la Lega del Filo d’Oro Al via a Molfetta il corso di formazione per diventare volontario della Lega del Filo d’oroRiparte anche a Molfetta, dal 4 febbraio, il corso base di formazione promosso dalla Lega del Filo d’Oro per i nuovi volontari 2026: una vera e... Lega del Filo d'Oro, serata concerto di beneficenza "Note d'amore" diretta da Angela StramagliaUn palco che si illumina, luci che disegnano volti e storie che meritano di essere ascoltate: la musica, ancora una volta, diventa gesto concreto di...