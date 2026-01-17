Al via a Molfetta il corso di formazione per diventare volontario della Lega del Filo d’oro

È aperto a Molfetta il corso di formazione per diventare volontario della Lega del Filo d’Oro. Questa iniziativa offre l’opportunità di acquisire competenze per supportare persone sordocieche, contribuendo alla loro integrazione e autonomia. I volontari rappresentano un elemento fondamentale nel percorso di inclusione, offrendo ascolto, assistenza e presenza concreta a chi vive in condizioni di particolare difficoltà.

Riparte anche a Molfetta, dal 4 febbraio, il corso base di formazione promosso dalla Lega del Filo d'Oro per i nuovi volontari 2026: una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.È possibile iscriversi fino al 2 febbraio 2026. Per maggiori informazioni www.legadelfilodoro.it Il "filo prezioso" che unisce chi non vede e non sente al resto del mondo: sono i volontari della Fondazione Lega del Filo d'Oro, risorse fondamentali che, ogni giorno, scelgono di esserci, donando tempo, energia e impegno per rendere possibile l'inclusione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.

