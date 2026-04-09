Lega del Filo d' Oro serata concerto di beneficenza Note d' amore diretta da Angela Stramaglia

Nella serata dedicata alla beneficenza, si è tenuto un concerto organizzato dalla Lega del Filo d'Oro, diretto da Angela Stramaglia. L’evento si è svolto in un teatro con un palco illuminato, dove le luci hanno evidenziato i volti degli artisti e del pubblico. Lo spettacolo ha riunito musicisti e spettatori in un momento di solidarietà, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione.

Un palco che si illumina, luci che disegnano volti e storie che meritano di essere ascoltate: la musica, ancora una volta, diventa gesto concreto di cura e vicinanza. È il senso più profondo di «Note d’amore - Solidarietà in concerto», la serata evento in programma venerdì 10 aprile 2026 alle ore. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: La Lega del Filo d’Oro: "L’intervento precoce è essenziale" Lega del Filo d'Oro: nuovo corso per volontari a NovaraRiparte anche a Novara il corso base di formazione per i nuovi volontari 2026 della Lega del Filo d'Oro: una vera e propria esperienza formativa che... Temi più discussi: Servizio civile alla Lega del Filo d'oro, oltre 40 giovani in 11 regioni; La Lega del Filo d'Oro mette a disposizione 2 posti per il servizio civile universale; Servizio civile universale 2026: la lega del filo d’oro apre le iscrizioni; In Brianza quattro posti per il Servizio Civile con la Lega del Filo d’Oro: come partecipare. Alla Lega del Filo d'oro una sala dedicata al partigiano LunaLa sala formazione della Lega del Filo d'Oro, nel Centro Nazionale di Osimo (Ancona), è stata intitolata a Quinto Luna, imprenditore, comandante partigiano e politico osimano morto nel 1983. (ANSA) ... ansa.it Lega del filo d’oro, al via la campagna adotta un mondo di sìRoma, 9 lug. (askanews) – Vengono definite malattie rare, ma i dati confermano che poi così rare non sono. Nel 2019 il Centro Diagnostico della Lega del Filo d’Oro ha trattato 104 utenti – erogando ... affaritaliani.it Lega del Filo d'Oro. Giulio Cercato · Lazy Day. Com’è fare Servizio Civile alla Lega del Filo d’Oro Lo abbiamo chiesto a Alessandra, Giulia e Gloria e… Paola! Partecipa anche tu ai nostri progetti di Servizio Civile! Fai domanda entro l’8 aprile su https://dom - facebook.com facebook Servizio civile alla Lega del Filo d'oro, oltre 40 giovani in 11 regioni. La Fondazione apre le iscrizioni. Supporto a persone sordocieche o con pluridisabilità #ANSA x.com