Lega del Filo d' Oro serata concerto di beneficenza Note d' amore diretta da Angela Stramaglia

Da baritoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata dedicata alla beneficenza, si è tenuto un concerto organizzato dalla Lega del Filo d'Oro, diretto da Angela Stramaglia. L’evento si è svolto in un teatro con un palco illuminato, dove le luci hanno evidenziato i volti degli artisti e del pubblico. Lo spettacolo ha riunito musicisti e spettatori in un momento di solidarietà, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione.

Un palco che si illumina, luci che disegnano volti e storie che meritano di essere ascoltate: la musica, ancora una volta, diventa gesto concreto di cura e vicinanza. È il senso più profondo di «Note d’amore - Solidarietà in concerto», la serata evento in programma venerdì 10 aprile 2026 alle ore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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