Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del Milan nel suo intervento a TMW Radio e in particolare sul centrocampo rossonero. Ecco le sue parole in merito a un possibile Jashari titolare al fianco di Modric. "Preferisco sempre Fofana al fianco di Modric, forse tatticamente è indisciplinato. Modric ha bisogno di due di gamba accanto. Forse meglio Ricci, che è play ma ha più gamba, ma faccio fatica a pensare anche a questa opzione". Interessante passaggio anche per quanto riguarda la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt. LEGGI ANCHE: Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro "Perché è successo? Chiamo in causa Chivu, sta facendo ottime cose in Italia, il lavoro è evidente, però non ha esperienza in Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucchioni: “Centrocampo Milan? Ecco chi preferisco sempre al fianco di Modric”

