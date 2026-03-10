Luka Modric e Adrien Rabiot sono arrivati al Milan durante l’ultima sessione di mercato estivo e hanno subito avuto un ruolo importante nelle partite della squadra. Entrambi hanno contribuito con le loro prestazioni e hanno aumentato la qualità del centrocampo. Le loro presenza in campo è risultata determinante nelle recenti sfide del club.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', propone un approfondimento sull'importanza di Luka Modric e Adrien Rabiot nello scacchiere di Max Allegri. La filosofia del tecnico rossonero è molto semplice: le partite si vincono con i campioni. Se il Milan sta facendo la differenza nei big match e negli scontri diretti è perché in rosa ci sono calciatori dalla mentalità vincente, che hanno cambiato la percezione del quotidiano a Milanello. Modric continua ad essere dominante anche a quarant'anni. Contro l'Inter, il croato ha corso su ogni pallone e ha dato il via all'azione che ha portato al gol di Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Le partite si vincono con i campioni: ecco come Modric e Rabiot hanno cambiato il Milan

