Precipita nel vano ascensore dramma a scuola | un volo di cinque metri spaventoso

Giovedì 12 marzo all’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi una studentessa è caduta nel vano di un montacarichi in disuso, precipitando da un’altezza di circa cinque metri. La giovane è rimasta gravemente ferita e soccorsa immediatamente dai presenti. La scena ha provocato grande spavento tra studenti e insegnanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

Momenti di grande paura nella mattinata di giovedì 12 marzo all’istituto alberghiero Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, dove una studentessa è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata nel vano di un montacarichi in disuso. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:00 all’interno della struttura scolastica, generando immediata apprensione tra studenti, docenti e personale. La giovane è caduta nel vuoto per circa cinque metri, riportando diverse fratture agli arti e al bacino. Soccorsa tempestivamente, è stata trasportata in ospedale dove è stata ricoverata per accertamenti e cure. Nonostante la dinamica impressionante dell’accaduto, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

