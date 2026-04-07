Dramma ad Arogno | 31enne precipita per 10 metri tra vita e morte

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, un uomo di 31 anni residente nel Mendrisiotto è caduto da un dirupo ad Arogno, nel Canton Ticino, riportando ferite serie. La caduta di circa 10 metri ha richiesto l'intervento dei soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità.

Un cittadino svizzero di 31 anni, residente nel Mendrisiotto, è rimasto gravemente ferito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile ad Arogno, in Canton Ticino, dopo una caduta accidentale lungo un dirupo. L’evento si è verificato intorno alla mezzanotte e mezza, mentre l’uomo si trovava nei pressi di un evento festivo organizzato presso il campo sportivo locale. Per ragioni ancora non chiare, il giovane si sarebbe allontanato dalla struttura del capannone dove si svolgeva la manifestazione, finendo per precipitare per circa dieci metri. Le complessità del recupero in ambiente impervio. Il corpo dell’uomo è terminato sul letto di un riale, una posizione che ha reso estremamente difficili le manovre di soccorso a causa della natura scoscesa del terreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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