anna kuliscioff dottora dei poveri a casa petrarca

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Anna Kuliscioff "dottora dei poveri" - fondatrice del Partito Socialista Italiano sarà al centro del Convegno organizzato a 100 anni dalla scomparsa. Appuntamento all 'Accademia Petrarca, in via dell'Orto, 28 ad Arezzo venerdì 27 febbraio alle ore 16:00. Il programma prevede: Saluti del Presidente dell'Accademia Petrarca Giulio Pirpo, introduzione di Ernesto Ferrini, presidente Anvrg Arezzo: "Il personaggio Anna Kuliscioff: donna-medico-politica" relatori: Rosanna Supino Presidente AME Associazione Medica Ebraica: "Imprinting ebraico in Anna Kuliscioff" • Valentina Sereni, Delfina Piu, Nes Noi Ebrei Socialisti: "In memoria di Anja, figlia di Mosè". Walter Galbusera Presidente Fondazione Anna Kuliscioff - Milano "Attualità di Anna Kuliscioff" Interverranno: • Alessandra Moneta Discendente del premio Nobel per la Pace Ernesto Teodoro Moneta • Alessandro Caporali Presidente Fondazione Pietro Nenni - Arezzo • Conclusioni e Collegamento in diretta streaming su YouTube NES Noi Ebrei Socialisti.

