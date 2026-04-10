Moby Prince Mattarella | Tragedia doveva essere evitata restano interrogativi

A 35 anni dalla tragedia della Moby Prince, in cui persero la vita 140 persone, il presidente ha commentato l’evento sottolineando che si sarebbe potuto evitare. La vicenda resta al centro di numerosi interrogativi e di una lunga serie di verifiche giudiziarie. La vicenda ha segnato profondamente la marineria civile italiana e ha portato a diverse inchieste che ancora oggi non hanno portato a conclusioni definitive.

«Centoquaranta morti l’insopportabile prezzo dell’incidente più grave della nostra navigazione civile: tragedia che poteva e doveva essere evitata e a cui fecero seguito, per altro, disorganizzazione e ritardi nella gestione dei soccorsi ». Non fa sconti Sergio Mattarella nel ricordare la tragedia della Moby Prince 35 anni dopo. «La Repubblica si stringe ai familiari di quanti persero la vita, alla città di Livorno che mai potrà dimenticare il dramma vissuto, ai tanti che nel tempo si sono adoperati per ricostruire fatti e responsabilità, riuscendo a chiarire aspetti a lungo oscuri, anche se purtroppo permangono interrogativi che non hanno ricevuto esaustive risposte - ha sottolineato il presidente -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Moby Prince, Mattarella: «Tragedia doveva essere evitata, restano interrogativi» Mattarella: "La tragedia della Moby Prince poteva essere evitata"AGI - "Centoquaranta morti, l'insopportabile prezzo dell'incidente più grave della nostra navigazione civile". Moby Prince, 35 anni dopo: Livorno si unisce per le 140 vittimeLe autorità religiose e i cittadini si preparano a onorare la memoria delle 140 vittime della strage del Moby Prince attraverso una serie di momenti... Temi più discussi: Moby Prince. Un’indagine da proseguire; Moby Prince, Saccardi: se ricordare è atto di giustizia la necessità imperativa è vigilare sulla sicurezza; Moby Prince,l’appello dei familiari delle vittime: Chi sa parli, ultimo miglio per la verità. Moby Prince. Mattarella: La tragedia poteva e doveva essere evitataIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ricorda l'incidente avvenuto 35 anni fa: Ricorrono 35 anni dalla tragedia che coinvolse il traghetto Moby Prince. La Repubblica si stringe ai familia ... msn.com Tragedia del Moby Prince: Mattarella, poteva e doveva essere evitata, purtroppo permangono interrogativi che non hanno ricevuto esaustive risposteRicorrono 35 anni dalla tragedia che coinvolse il traghetto Moby Prince. La Repubblica si stringe ai familiari di quanti persero la vita, alla città di Livorno che mai potrà dimenticare il dramma vis ... agensir.it Moby Prince, Mattarella: "impegnarsi perché simili eventi non si ripetano" - facebook.com facebook Moby Prince, 35 anni dopo il disastro. “Faremo il Memoriale di Livorno” #10aprile x.com