Mattarella | La tragedia della Moby Prince poteva essere evitata

Il presidente della Repubblica ha commentato la tragedia della Moby Prince, definendola come l’incidente più grave nella storia della navigazione civile italiana, con un bilancio di centoquaranta vittime. Le sue parole sottolineano che l’incidente avrebbe potuto essere evitato, evidenziando la gravità di un evento che ha segnato profondamente il settore. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, mentre si continuano a cercare responsabilità.

AGI - " Centoquaranta morti, l'insopportabile prezzo dell' incidente più grave della nostra navigazione civile ". Una "tragedia che poteva e doveva essere evitata e a cui fecero seguito, per altro, disorganizzazione e ritardi nella gestione dei soccorsi ". A sottolinearlo, 35 anni dopo il disastro del traghetto Moby Prince, nella rada livornese è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La Repubblica - prosegue il Capo dello Stato - si stringe ai familiari di quanti persero la vita, alla città di Livorno che mai potrà dimenticare il dramma vissuto, ai tanti che nel tempo si sono adoperati per ricostruire fatti e responsabilità, riuscendo a chiarire aspetti a lungo oscuri, anche se purtroppo permangono interrogativi che non hanno ricevuto esaustive risposte". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "La tragedia della Moby Prince poteva essere evitata" Moby Prince, una statua nel ricordo della strage: via libera da Comune e ConcessioniLuni (La Spezia), 5 aprile 2026 – E’ una delle pagine oscure della storia italiana. Moby Prince, venerdì 10 aprile le commemorazioni nel 35esimo anniversario della strage: il programma delle iniziativeQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria civile italiana che si consumò la sera... Si parla di: Moby Prince. Un’indagine da proseguire. Mattarella su tragedia Moby Prince, impegnarsi perché simili eventi non si ripetanoRicorrono 35 anni dalla tragedia che coinvolse il traghetto Moby Prince. La Repubblica si stringe ai familiari di quanti persero ... controradio.it Tragedia del Moby Prince: Mattarella, poteva e doveva essere evitata, purtroppo permangono interrogativi che non hanno ricevuto esaustive risposteRicorrono 35 anni dalla tragedia che coinvolse il traghetto Moby Prince. La Repubblica si stringe ai familiari di quanti persero la vita, alla città di Livorno che mai potrà dimenticare il dramma vis ... agensir.it