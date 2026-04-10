Moby Prince Livorno ricorda le 140 vittime della strage nel 35esimo anniversario Mattarella | Tragedia che andava evitata FOTO

A 35 anni dalla tragedia che ha coinvolto il traghetto nel porto di Livorno, la città ricorda le 140 vittime di quella notte. Durante la cerimonia, un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che l’incidente avrebbe potuto essere evitato e ha evidenziato come, in seguito, si siano verificati disorganizzazione e ritardi nei soccorsi. La commemorazione è stata accompagnata da una serie di foto e testimonianze.