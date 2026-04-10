Moby Prince Livorno ricorda le 140 vittime della strage nel 35esimo anniversario Mattarella | Tragedia che andava evitata FOTO
A 35 anni dalla tragedia che ha coinvolto il traghetto nel porto di Livorno, la città ricorda le 140 vittime di quella notte. Durante la cerimonia, un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che l’incidente avrebbe potuto essere evitato e ha evidenziato come, in seguito, si siano verificati disorganizzazione e ritardi nei soccorsi. La commemorazione è stata accompagnata da una serie di foto e testimonianze.
“Una tragedia che poteva e doveva essere evitata e a cui fecero seguito, per altro, disorganizzazione e ritardi nella gestione dei soccorsi”. Questo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 35esimo anniversario del Moby Prince, la più grande sciagura della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Moby Prince, venerdì 10 aprile le commemorazioni nel 35esimo anniversario della strage: il programma delle iniziativeQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria civile italiana che si consumò la sera...
Temi più discussi: Venerdì 10 aprile le cerimonie per il 35° anniversario della tragedia del Moby Prince; Moby Prince, 35 anni dopo il disastro. Faremo il Memoriale di Livorno; Moby Prince, Livorno ricorda le vittime a 35 anni dalla tragedia; Moby Prince, mistero dopo 35 anni: le rivelazioni dell'ex ufficiale della Capitaneria.
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Moby Prince, una ferita ancora apertaLIVORNO : 35 anni fa il disastro nella rada del porto di Livorno che costò la vita a 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio ... toscanamedianews.it
Si è svolta oggi a Livorno la Cerimonia per il 35° anniversario del disastro della nave Moby Prince. Sono intervenuti PietroPittalis, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e il Presidente dell’Associazione 14 - facebook.com facebook
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