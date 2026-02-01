Nobili dame feste e mondanità a Villa Arconati | 4 secoli di storia e segreti della piccola Versailles di Milano svelati

Milano si anima con la storia di Villa Arconati, un gioiello che da secoli racconta di nobili, dame e feste. Oggi, le guide mostrano i segreti di questa piccola Versailles milanese, portando i visitatori indietro nel tempo, tra nobiltà e mondanità di quattro secoli.

Milano – È un viaggio tra i secoli attraverso le vite dei grandi protagonisti di Villa Arconati. Quattro secoli di storia, quattro visite guidate e un unico grande racconto. Fondazione Augusto Rancilio apre le porte della piccola Versailles, dal 3 al 6 febbraio e accompagna i visitatori negli ambienti della Villa per conoscere la storia: dalla ricchezza culturale del Seicento con Galeazzo Arconati, al fasto e alle feste settecentesche di Giuseppe Antonio Arconati, dalle trasformazioni ottocentesche sotto Antonio Busca fino al Novecento custodito dalle tre “dame” del Castellazz o, ogni percorso condurrà in un viaggio nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

