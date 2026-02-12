Trovato morto in solitudine a bordo del camper in cui viveva | la drammatica fine di un lavoratore

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nel suo camper, dove viveva da solo. La polizia ha confermato che la morte è avvenuta per cause naturali. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando gli agenti sono entrati nel veicolo dopo aver ricevuto una segnalazione. La vita di quest’uomo si era svolta in isolamento, senza nessuno al suo fianco. Ora si attende l’autopsia per chiarire meglio i dettagli.

La segnalazione da parte dei colleghi di lavoro che non avevano sue notizie, poi l'agghiacciante scoperta dei Carabinieri Un dramma all'interno di un contesto di solitudine. Un uomo di 45 anni ha perso la vita, per cause naturali, a bordo del camper dentro al quale viveva. La tragica scoperta è stata fatta dai Carabinieri di Cervia nella serata di lunedì, quando il corpo dell'uomo è stato trovato disteso senza vita all'interno del veicolo. A dare l'allarme per primi erano stati i colleghi del 45enne, di origine pugliese dove dai documenti risultava residente, che non avevano più avuto sue notizie.

