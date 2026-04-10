La nazionale maschile di basket 3×3 italiana si trova a Singapore, pronta a partecipare a una fase cruciale di qualificazione per i Mondiali. La competizione prenderà il via dopodomani e prevede incontri contro squadre dall’Egitto e dalla Nuova Zelanda. Questa tappa rappresenta un momento importante per l’Italia, che mira a ottenere il biglietto per la manifestazione iridata.

La nazionale maschile di basket 3×3 italiana si prepara a un test decisivo a Singapore, dove dopodomani inizierà la sfida per l’assegnazione dei pass per i Mondiali. Il gruppo azzurro, composto da Dario Masciarelli, Flavio Gay, Andrea Valentini e Carlo Fumagalli, dovrà affrontare un fine settimana estremamente serrato per cercare di qualificarsi alla rassegna iridata, con le sfide cruciali previste per sabato e domenica. L’ostacolo del girone: tra veterani africani e talenti neozelandesi. Il percorso degli azzurri verso la fase finale della competizione mondiale passerà attraverso due avversari di diversa natura che compongono il proprio raggruppamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione Singapore: l’Italia punta al Mondiale 3×3 tra Egitto e NZ

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