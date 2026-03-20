Il tecnico della nazionale italiana ha annunciato la lista di 28 giocatori convocati per la fase precedente al Mondiale. La selezione comprende atleti di diversi club italiani e internazionali, pronti a prepararsi per le prossime sfide ufficiali. La squadra si riunirà nei prossimi giorni per iniziare gli allenamenti e definire il gruppo che rappresenterà l’Italia nella competizione mondiale.

"> La corsa al Mondiale entra nel vivo. La Nazionale italiana si prepara a un momento decisivo con il raduno fissato a Coverciano, da cui prenderà il via la missione playoff. Gli Azzurri, guidati dal ct Gennaro Gattuso, affronteranno giovedì 26 marzo l’Irlanda del Nord nella semifinale del percorso di qualificazione. In caso di vittoria, l’Italia si giocherà l’accesso al Mondiale il 31 marzo contro la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. In caso contrario, è già previsto un match amichevole sempre in trasferta. Gattuso ha convocato 28 calciatori per questa fase cruciale. Tra i presenti anche quattro giocatori del Napoli: Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano, a conferma del peso del club azzurro nel gruppo della Nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Italia, parte la missione Mondiale: Gattuso convoca 28 azzurri

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