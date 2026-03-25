L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara a tentare la qualificazione ai Mondiali 2026 puntando tutto sul gruppo di giocatori provenienti da club della capitale. La formazione si basa su una selezione che unisce calciatori con alle spalle un passato di successi e altre esperienze di eliminazioni nelle fasi finali dei playoff. La strategia si concentra su questa squadra, considerata il punto di partenza per raggiungere l’obiettivo.

L’ Italia di Gennaro Gattuso si gioca l’accesso ai Mondiali 2026 affidandosi al blocco Roma, un’eredità che unisce gloria storica e recenti fallimenti nei playoff. La spedizione azzurra per le sfide decisive contro l’ Irlanda del Nord (ed eventualmente una tra Galles e Bosnia ) parla esclusivamente giallorosso: sono solo tre i rappresentanti della Capitale convocati, tutti sponda Trigoria. Bryan Cristante, Gianluca Mancini e il talento emergente Niccolò Pisilli formano la piccola colonia capitolina chiamata a spezzare la maledizione che ha visto l’Italia spettatrice nelle ultime edizioni. Restano invece ai box, per infortunio e scelta tecnica, Mattia Zaccagni e Daniel Maldini, riducendo ai minimi termini la rappresentanza dei club romani in Nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia, missione Mondiale: Gattuso punta tutto sul “blocco Roma”

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