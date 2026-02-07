Quanti sono i minori non accompagnati a Genova e cosa sta facendo il Comune
Questa mattina, l’assessora Cristina Lodi ha visitato alcune case di accoglienza a Genova per incontrare i minori stranieri non accompagnati. Sono ancora molti i ragazzi senza famiglia che vivono nelle strutture cittadine, e il Comune sta cercando di capire meglio quantificarli e come aiutarli. La visita si inserisce in un ciclo di incontri istituzionali iniziato venerdì scorso per valutare le condizioni di questi giovani e le risposte del sistema di accoglienza locale.
Venerdì 6 febbraio è iniziato il ciclo di visite istituzionali dell’assessora al welfare e alle politiche sociali, Cristina Lodi, presso le case di accoglienza che ospitano i minori stranieri non accompagnati nel Comune di Genova. Accompagnata dal Garante per i diritti dell’infanzia e dai tecnici.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondimenti su Genova Minori
Minori non accompagnati, il Comune: “Non un’emergenza, ma una sfida strutturale”
Il fenomeno dei minori non accompagnati in Liguria si configura come una sfida strutturale più che un’emergenza.
"Mare nostrum", presentato al Comune il progetto rivolto a studenti e minori stranieri non accompagnati
È stato presentato questa mattina a Salerno il progetto
Ultime notizie su Genova Minori
Argomenti discussi: Minori stranieri non accompagnati: una corsa contro il tempo; Bambini allontanati dalle famiglie, Marina Terragni: Facciamo chiarezza; L’allontanamento zero è uno slogan, lo dicono i dati; Boom di psicofarmaci tra i minori in Trentino: Netto peggioramento della salute mentale degli adolescenti. L’esperto: Al Centro crisi in sei mesi circa 70 ricoveri.
Quanti sono (e come vivono) i bambini sfruttati sul lavoro nel mondoMilioni di bambini, nel mondo, sono vittime di sfruttamento lavorativo. Il Bangladesh è uno dei Paesi più colpiti, con migliaia di minori che non vanno a scuola e che sono costretti a cucire vestiti ... tg24.sky.it
Povertà in aumento tra i bambini: in Italia quasi un terzo dei minori di 6 anni è in condizioni di privazioneIl rischio di povertà o esclusione sociale per i minori in Italia nel 2024 è stabile al 27,1% ma cresce per i bambini con meno di sei anni passando dal 25,9% al 27,7%. È quanto emerge dalle tabelle ... corriere.it
Sono stati forniti dati precisi sul numero di persone sfollate, su quante abitazioni sono state evacuate, quanti interventi d’emergenza sono stati effettuati e quanti soldi sono disponibili per affrontare l’emergenza (ancora pochi, per ora) facebook
Quanti sono, tra #candidati e #lavoratori, i corsisti formati ogni anno gratuitamente dalle #Agenzie per il Lavoro #DatodellaSettimana #AssolavoroDatalab #LavorodiValore x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.