Quanti sono i minori non accompagnati a Genova e cosa sta facendo il Comune

Questa mattina, l’assessora Cristina Lodi ha visitato alcune case di accoglienza a Genova per incontrare i minori stranieri non accompagnati. Sono ancora molti i ragazzi senza famiglia che vivono nelle strutture cittadine, e il Comune sta cercando di capire meglio quantificarli e come aiutarli. La visita si inserisce in un ciclo di incontri istituzionali iniziato venerdì scorso per valutare le condizioni di questi giovani e le risposte del sistema di accoglienza locale.

Venerdì 6 febbraio è iniziato il ciclo di visite istituzionali dell’assessora al welfare e alle politiche sociali, Cristina Lodi, presso le case di accoglienza che ospitano i minori stranieri non accompagnati nel Comune di Genova. Accompagnata dal Garante per i diritti dell’infanzia e dai tecnici.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Minori

Il fenomeno dei minori non accompagnati in Liguria si configura come una sfida strutturale più che un’emergenza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Minori

