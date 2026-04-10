Minorenne sorpreso a spacciare alla stazione ferroviaria un secondo pusher in azione tra le cabine della spiaggia

Nella giornata di oggi, due episodi di spaccio sono stati scoperti in diverse zone della città. Un minorenne è stato sorpreso a vendere droga presso la stazione ferroviaria, mentre un altro pusher è stato individuato tra le cabine di una spiaggia. La Polizia Locale ha rafforzato i controlli nelle aree più soggette a questo tipo di attività, proseguendo con il monitoraggio costante.

Continua il presidio della Polizia Locale per il contrasto allo spaccio nelle aree più esposte al fenomeno. I controlli sistematici condotti nelle ore più critiche, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria, monitorata quotidianamente da pattuglie sia in uniforme che in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti a un coetaneo, arrestato un ragazzo minorenneI militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi della guardia di finanza hanno tratto in arresto un ragazzo minorenne residente nel comune di Pineto. Leggi anche: Pusher in trasferta sorpreso a spacciare crack: 52enne finisce in manette