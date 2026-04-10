Minorenne sorpreso a spacciare alla stazione ferroviaria un secondo pusher in azione tra le cabine della spiaggia

Da riminitoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, due episodi di spaccio sono stati scoperti in diverse zone della città. Un minorenne è stato sorpreso a vendere droga presso la stazione ferroviaria, mentre un altro pusher è stato individuato tra le cabine di una spiaggia. La Polizia Locale ha rafforzato i controlli nelle aree più soggette a questo tipo di attività, proseguendo con il monitoraggio costante.

Continua il presidio della Polizia Locale per il contrasto allo spaccio nelle aree più esposte al fenomeno. I controlli sistematici condotti nelle ore più critiche, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria, monitorata quotidianamente da pattuglie sia in uniforme che in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti a un coetaneo, arrestato un ragazzo minorenneI militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi della guardia di finanza hanno tratto in arresto un ragazzo minorenne residente nel comune di Pineto.

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