La Cina ha evitato un possibile attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, secondo fonti militari. Nei giorni scorsi, Washington ha spostato numerosi aerei da combattimento, navi da guerra e missili nella regione del Medio Oriente, rafforzando le proprie basi militari. I media internazionali avevano segnalato tensioni crescenti tra le due potenze, alimentate da esercitazioni e movimenti di truppe. Intanto, le forze statunitensi continuano a monitorare attentamente le aree strategiche della regione.

Da settimane i media statunitensi scrivono di un imminente attacco degli Usa contro l’ Iran. Nel momento in cui scriviamo, tuttavia, Washington si è limitata ad ammassare un centinaio di caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia missili e sistemi difensivi in Medio Oriente, oltre a mobilitare diverse basi nella regione. Donald Trump, dunque, ringhia ma non morde. Minaccia di annientare Teheran in caso di un mancato accordo sui piani nucleari degli ayatollah ma non affonda il colpo. Per quale motivo? Qualcuno ha rovinato i piani degli Stati Uniti. Chi? La Cina. In che modo? Diffondendo immagini satellitari dei preparativi militari statunitensi, annullando di fatto qualsiasi effetto sorpresa e permettendo all’Iran di monitorare quasi in tempo reale i movimenti nemici.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così la Cina ha scongiurato un attacco a sorpresa degli Usa in Iran

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede”

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: scongiurato un attacco imminente degli Usa e riaperto lo spazio aereo. Trump avverte: “Osserveremo e vedremo come procede”

Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.