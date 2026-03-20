Così la Cina ha creato uno Stato di sorveglianza in Iran

La Cina ha contribuito alla creazione di un sistema di sorveglianza in Iran, che combina repressione politica, censura e tecnologie avanzate. L’Iran ha sviluppato il proprio sistema di controllo interno integrando queste metodologie, creando un ambiente di monitoraggio costante. Queste azioni sono state portate avanti in modo coordinato tra i due paesi, secondo quanto riferito da fonti ufficiali.

L’Iran ha costruito il proprio sistema di controllo interno combinando repressione politica, censura e nuove tecnologie. La svolta per la Repubblica Islamica è arrivata quando Teheran ha trovato in Pechino un partner capace di offrire strumenti, infrastrutture e know-how per trasformare la sorveglianza in un apparato stabile e, soprattutto, capillare. Dopo le proteste del 2009, gli ayatollah hanno capito che non bastavano più arresti, tribunali e chiusure dei giornali. Serviva il controllo diretto delle reti di comunicazione. Da quel momento in poi è iniziata una lunga integrazione tra apparato di sicurezza e telecomunicazioni. I Pasdaran hanno rafforzato il loro peso nelle reti nazionali, mentre il progetto di una rete internet sempre più separata da quella globale ha preso forma come risposta politica al rischio di nuove mobilitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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