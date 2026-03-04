Spaccio ed estorsione assolto 34enne avellinese | Il fatto non sussiste

Un uomo di 34 anni di Avellino è stato assolto in tribunale da accuse di spaccio ed estorsione relative a un episodio avvenuto il 23 marzo 2022 nella città. La vicenda giudiziaria si è conclusa con la decisione di non riconoscere responsabilità all’imputato, che aveva affrontato un procedimento legale per queste accuse. La sentenza ha sancito che il fatto non sussiste.

Il tribunale ha prosciolto con formula piena un uomo accusato di aver ceduto cocaina e poi estorto denaro alla stessa vittima. Assolto anche il secondo imputato, che era al tempo stesso parte offesa per l'estorsione AVELLINO — Si è chiuso con una doppia assoluzione il processo scaturito da una vicenda di presunto spaccio avvenuta il 23 marzo 2022 ad Avellino. Il giudice ha mandato assolti entrambi gli imputati «perché il fatto non sussiste»: un trentaquattrenne avellinese, difeso dall'avvocato Gerardo Santamaria, e un secondo uomo che nel medesimo procedimento figurava contemporaneamente come imputato e come parte offesa, assistito dagli avvocati Carolina Schettino e Bibiana Iannaccone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Accusato di spaccio ed estorsione, trentaquattrenne avellinese assolto dalle accuseAVELLINO- Si è chiuso con un assoluzione perchè il fatto non sussiste il processo a carico di un trentaquattrenne avellinese, difeso dall’avvocato Gerardo Santamaria, accusato di aver ceduto il 23 m ... irpinianews.it

