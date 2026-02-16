Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve | denuncia e indagini in corso
Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, a causa delle decisioni prese durante la gara. Le minacce sono state condivise principalmente sui social, dove sono state pubblicate immagini e messaggi aggressivi nei suoi confronti. La Federazione ha avviato un’indagine per identificare chi ha diffuso questi insulti. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli arbitri, che chiedono maggiore tutela.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Bufera social contro Federico La Penna. Dopo la sfida tra Inter e Juventus, l’arbitro Federico La Penna è finito al centro di una violenta ondata di insulti e minacce di morte diffuse sui social network. I messaggi, ritenuti particolarmente gravi, hanno spinto il direttore di gara a presentare una denuncia alla Polizia Postale di Roma, che ha immediatamente avviato un’indagine per individuare i responsabili. L’episodio ha riacceso il dibattito sul clima di tensione che circonda le decisioni arbitrali nelle partite di cartello, soprattutto dopo le polemiche nate nel corso di Inter-Juve. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
