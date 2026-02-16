Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve | denuncia e indagini in corso

Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, a causa delle decisioni prese durante la gara. Le minacce sono state condivise principalmente sui social, dove sono state pubblicate immagini e messaggi aggressivi nei suoi confronti. La Federazione ha avviato un’indagine per identificare chi ha diffuso questi insulti. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli arbitri, che chiedono maggiore tutela.

Bufera social contro Federico La Penna. Dopo la sfida tra Inter e Juventus, l'arbitro Federico La Penna è finito al centro di una violenta ondata di insulti e minacce di morte diffuse sui social network. I messaggi, ritenuti particolarmente gravi, hanno spinto il direttore di gara a presentare una denuncia alla Polizia Postale di Roma, che ha immediatamente avviato un'indagine per individuare i responsabili. L'episodio ha riacceso il dibattito sul clima di tensione che circonda le decisioni arbitrali nelle partite di cartello, soprattutto dopo le polemiche nate nel corso di Inter-Juve.

