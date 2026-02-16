minacce di morte a la penna dopo inter juve presentata denuncia

Insulti e minacce di morte all’arbitro Federico La Penna dopo il match Inter-Juve. Una serie di messaggi pubblicati sui social che lo hanno spinto a presentare una denuncia alla polizia postale di Roma. Alla luce della denuncia sono state avviate indagini. L’incartamento arriverà all’attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco che procederà con l’apertura di un fascicolo di indagine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Federico La Penna, arbitro della partita Inter-Juve, ha ricevuto minacce di morte sui social dopo aver fischiato la fine del match.

Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, a causa delle decisioni prese durante la gara.

Minacce di morte dopo Inter-Juve, l'arbitro La Penna denuncia: indagini in corsoVia social le minacce con riferimento all'indirizzo di casa e alla famiglia, indaga il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio ... adnkronos.com

Minacce di morte a La Penna e Bastoni: «Sappiamo dove abiti», «Ti ammazziamo»Inter-Juve, coda al veleno. Il fischietto romano ha sporto denuncia, al difensore dell’Inter è stato consigliato di non uscire di casa ... unionesarda.it

