A Torrita di Siena il sindaco ha ricevuto minacce di morte, segnando un'inaspettata escalation di intimidazioni nei confronti della figura pubblica. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno seguendo da vicino gli sviluppi dell’indagine. La comunicazione ufficiale non ha ancora fornito dettagli sulle modalità delle minacce né sui soggetti coinvolti.

TORRITA DI SIENA – Un’inquietante escalation di intimidazioni scuote la comunità di Torrita di Siena. Questa notte, sulla strada Provinciale 15 che collega il centro abitato a Pienza, è apparsa una scritta tracciata con vernice bianca sull’asfalto: Grazi Morirai. L’iscrizione, situata in località Rotelle all’altezza della Madonnina, rappresenta una minaccia diretta e gravissima rivolta al sindaco Giacomo Grazi, che ha già fatto sapere agli amici più stretti l’intenzione di presentare un esposto formale alle autorità giudiziarie. L’episodio non sembra essere un caso isolato di vandalismo, ma il culmine di una serie di azioni anonime che destano profonda preoccupazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Minacce di morte sull’asfalto al sindaco di Torrita di Siena

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Minacce di morte al sindaco: “Grazi morirai”

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