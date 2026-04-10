Mimit prezzi carburanti in calo gasolio self a 2,181 euro al litro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti, il prezzo del gasolio self è sceso a 2,181 euro al litro. I dati mostrano un calo rispetto alle settimane precedenti, mentre i prezzi della benzina risultano invariati o in lieve diminuzione. La rilevazione si riferisce alla settimana precedente e riguarda le variazioni sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio.

Il Mimit rende noto che, sulla base degli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti, alla data odierna - venerdì 10 aprile 2026 - i prezzi medi risultano in calo, anche per effetto degli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie petrolifere, con riduzioni del prezzo consigliato del gasolio fino a -8 cent al litro rispetto alla giornata di ieri. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,789 euro al litro per la benzina e 2,181 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,823 euro per la benzina e 2,204 euro per il gasolio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mimit, prezzi carburanti in calo, gasolio self a 2,181 euro al litro Carburanti, Mimit: “Il prezzo medio della benzina self a 1,72 euro al litro, il gasolio a 1,98”Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del... Carburanti, tornano a salire i prezzi: gasolio vicino ai 2 euro al litroTornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia e per gli automobilisti si profila un nuovo periodo di rincari. Temi più discussi: Caro carburanti, il bollettino Mimit alla vigilia di Pasqua: Benzina a 1,7 euro e gasolio sopra i 2,1; Mimit, prezzo medio self benzina a 1,751 euro, gasolio a 2,067 euro; Mimit, Carburanti: prezzi medi in calo sulla rete nazionale; Benzina e diesel, nuovi aumenti: come sarebbero i prezzi oggi senza sconto accise. Mimit, prezzi carburanti in calo, gasolio self a 2,181 euro al litroIl Mimit rende noto che, sulla base degli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti, alla data odierna - venerdì 10 aprile 2026 - i prezzi medi risultano in calo, anche per effetto degli adeguam ... ansa.it Mimit, salgono i prezzi dei carburanti, gasolio in autostrada sopra 2,2 euroIn base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale sale a 1,792 euro ... ansa.it Mimit a compagnie petrolifere, 'abbassate i prezzi se il petrolio scende'. Incontro Urso-manager, 'chiamata alle armi per tenere bassi i prezzi' #ANSAmotori #ANSA x.com Nel bilaterale di oggi al Mimit con il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné, ho sottolineato che siamo in una fase di crisi sistemica che richiede risposte rapide e concrete. Dobbiam - facebook.com facebook