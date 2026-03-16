Rome Running Week | tutti gli appuntamenti in vista della Maratona di Roma

Da lunedì 16 aprile prende il via la Rome Running Week, una serie di eventi che si svolgono in città e che culmineranno con la Maratona di Roma domenica 22 marzo. La settimana comprende incontri e attività legate alla corsa, e si concluderà con il Marathon Party, la festa dedicata alle medaglie. Tutti gli appuntamenti sono rivolti ai partecipanti e agli appassionati di corsa.

Si apre la settimana che terminerà col grande evento che porterà nella Capitale oltre 60mila runners. Tante le iniziative in città fra cui l'udienza con Papa Leone XIV Da lunedì 16 aprile si apre la Rome Running Week, l’intesa e fitta settimana di eventi che culminerà con la Maratona di Roma in programma domenica 22 marzo e terminerà nella stessa giornata con il Marathon Party, la festa delle medaglie. Ogni giorno tante iniziative in vari settori dalle università agli ospedali, all’udienza con Papa Leone fino all’apertura dell’Expo Village. Ad aprire la settimana della Maratona di Roma l’appuntamento di lunedì al La Sapienza con la... 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, ecco tutti gli appuntamenti a Latina nel week endIn questo week end, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e... ESPLOSO! 30km a 4:10 al km e poi il buio - Maratona di Roma - EP 04 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rome Running Week Temi più discussi: Rome Running Week, sette giorni di appuntamenti per la maratona di Roma; ''Straordinaria Acea Run Rome The Marathon''; Maratona di Roma da record: 36mila iscritti e 60mila runner; Acea Run Rome The Marathon presentata in Campidoglio. Rome Running Week, sette giorni di appuntamenti per la maratona di RomaROMA – Acea Run Rome The Marathon al via già da lunedì 16 marzo con la Rome Running Week, una settimana intensa di appuntamenti che lasceranno il segno e che porteranno all'esplosione di gioia e adren ... tuttosport.com Rome Running Week, Acea Run Rome The Marathon…da gara di corsa a ecosistema culturaleAcea Run Rome The Marathon, ovvero…ma vorrai mica farmi credere che una maratona di 42 chilometri dura 7 giorni? E invece a Roma è proprio così. Quest’anno la maratona della capitale vuole fare le ... 4actionsport.it Only one week to go! An eternal city. A destiny to run. Along the streets of Rome, where the past meets the present, every turn tells a story. And soon, your story will be written alongside those who dare to run, push their limits and turn effort into legend. - facebook.com facebook Continuano gli allenamenti verso la Acea Run Rome The Marathon Sabato 7 marzo torna il Get Ready da 33 km: 6 giri da 5,5 km, dai ritmi più veloci fino al fitwalking, insieme ai nostri pacer ufficiali. Un appuntamento che unisce sport e preparazione e c x.com