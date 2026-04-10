Milano principio d’incendio al Conservatorio | evacuate 30 persone dal dormitorio

A Milano si è verificato un principio di incendio presso un conservatorio, che ha portato all’evacuazione di circa trenta persone dal dormitorio. Le fiamme sono divampate in mattinata e si sono concentrate tra alcuni materassi. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Le fiamme sarebbero divampate in mattinata tra alcuni materassi, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Attualmente in corso la ventilazione dei locali Un principio d’incendio si è sviluppato intorno alle 8.30 di questa mattina nel dormitorio del Conservatorio di Milano, nel cuore della città. Le fiamme hanno interessato in particolare alcuni materassi all’interno della struttura, generando una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso i locali e reso necessaria l’evacuazione immediata degli ospiti. Sul posto sono intervenute diverse squadre deiVigili del Fuocodi Milano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a far uscire circa trenta persone presenti nei dormitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, principio d’incendio al Conservatorio: evacuate 30 persone dal dormitorio Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Leggi anche: Incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano, materassi in fiamme: evacuate 30 persone Napoli, incendio al teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia Temi più discussi: Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel Milanese; Gandino, principio d'incendio nella casa di riposo: fumo nei locali, i vigili del fuoco evacuano il primo piano; Principio d'incendio in casa di riposo, evacuato un piano, nessun ferito; Incendio in una villa d’epoca nel milanese -. Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, 30 evacuatiUn principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8 e 30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi provocando l'eva ... tg24.sky.it Milano, principio di incendio al Conservatorio: 30 evacuatiUn principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8.30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. Lo riferisce Ansa. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi ... affaritaliani.it Principio d’incendio al Conservatorio di Milano, evacuato il dormitorio x.com I vigili del fuoco del comando di Milano hanno trovato il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, all'interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano in via Giovanni XXXIII. Si sta attendendo l'arrivo dei sommozzatori di Torino per verif - facebook.com facebook