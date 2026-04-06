La FieraGrumello festeggia i suoi primi cinquant'anni con un evento che si svolgerà tra sabato 11 e domenica 12 aprile. L’iniziativa, promossa dal Comitato organizzatore, si svolge nel luogo dove si tenne la prima edizione, e comprende esposizioni d’arte, momenti dedicati alla memoria storica e stand di street food. La manifestazione coinvolge diverse attività e partecipanti, offrendo un'occasione di incontro e di ricordo della tradizione locale.

Il Comitato FieraGrumello organizza l’evento celebrativo per i 50 anni della prima edizione, in programma tra sabato 11 e domenica 12 aprile. La manifestazione torna nel suo formato tradizionale per onorare cinque decenni di storia locale. Maria Vittoria Berselli, presidente del Comitato, ha confermato che l’organizzazione è quasi ultimata nonostante gli ostacoli tecnici. L’evento manterrà la sua struttura completa, distribuendo le attività tra diverse zone del paese. L’area del Mulinello ospiterà i vari settori espositivi, mentre il municipio e la biblioteca diventeranno centri culturali con mostre tematiche. Il programma prevede un coordinamento tra Pro Loco, per il numero speciale del periodico Agrumello, e l’U. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FieraGrumello compie 50 anni: tra arte, memoria e street food

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