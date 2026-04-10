La Milano Marathon 2026 si avvicina, con più di 15.000 partecipanti pronti a correre attraverso le strade della città. La manifestazione coinvolge diversi quartieri e prevede la chiusura di alcune vie principali per consentire il passaggio dei runner. Le autorità hanno comunicato il programma completo delle chiusure e degli orari, invitando i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo. La gara si svolgerà nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e l’organizzazione.

Milano cambia volto e si prepara a vivere una delle giornate sportive più partecipate dell’anno. La Milano Marathon 2026 porta nel cuore della città oltre 15.000 runner, trasformando le principali arterie urbane in un tracciato lungo 42,195 chilometri che attraversa quartieri storici e zone moderne. La gara si svolgerà domenica 12 aprile, con partenza alle 8:15 da corso Sempione e arrivo nella cornice simbolica di piazza Duomo. Un percorso che unisce sport e identità urbana, confermando Milano come una delle capitali europee del running. Il dato più significativo resta quello internazionale: circa il 65% degli iscritti proviene dall’estero, con una forte presenza da Francia, Regno Unito, Germania, Belgio e Irlanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Marathon 2026: la carica dei 15.000. Percorso e strade chiuse: tutto quello che c’è da sapere

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Vivicittà 2026, tutto quello che c'è da sapere: da come iscriversi alle strade chiuseDomenica 12 aprile torna Vivicittà, uno degli appuntamenti più iconici del panorama podistico nazionale, giunto alla sua 42esima edizione.

Stramilano Half Marathon 2026 - Il percorso

Temi più discussi: Inaugurato il Milano Running Festival, la tre giorni dedicata alla Maratona e allo sport con base al Superstudio Maxi; Maratona di Milano 2026, guida completa: percorso, orari, pettorali e tutto quello che c’è da sapere; Milano Marathon 2026: percorso, strade chiuse e mezzi deviati. Tutte le informazioni; SCATTIAMO FOTO PER LA CONOSCENZA LIBERA ALLA MILANO MARATHON 2026.

Wizz Air Milano Marathon 2026 in diretta su Sky Sport e NOWDomenica 12 aprile alle 8.05 la 24ª edizione della maratona con partenza dall’Arco della Pace e arrivo in Piazza del Duomo. Copertura speciale anche dal Milano ... sportface.it

Tutto sulla Milano Marathon 2026. Metropoli ’invasa’ da 15mila runner. Tra strade chiuse e mezzi deviatiDomenica mattina la corsa che richiama atleti da tutta Europa e promuove le staffette di solidarietà. Partenza fissata alle 8 da corso Sempione, ultimi arrivi previsti in piazza Duomo intorno alle 13. msn.com

Primo giorno di apertura del Milano Running Festival 2026, quest’anno al Superstudio Maxi in zona Famagosta (via Moncucco 35), collegato alla Wizz Air Milano Marathon e alla UniCredit Relay Marathon, organizzate da RCS Sports & Events-RCS Active Tea - facebook.com facebook

Anche Lilt corre alla Milano Marathon per sostenere i piccoli pazienti oncologici #lilt x.com