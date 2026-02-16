Napoli Half Marathon 2026 le strade chiuse e i divieti | tutto quello che c' è da sapere

Il Comune di Napoli ha annunciato che durante la Napoli Half Marathon 2026 le strade della città saranno chiuse e divieti di sosta entreranno in vigore, a causa della corsa prevista per domenica 22 febbraio. La manifestazione, chiamata “Coelmo Napoli City Half Marathon”, richiede questa disposizione per garantire la sicurezza dei partecipanti. Le chiusure si estenderanno dalle prime ore del mattino del 21 febbraio fino a sera, interessando diversi quartieri centrali e alcune arterie principali. La decisione mira a permettere lo svolgimento della gara senza incidenti e con il minimo disagio possibile per i residenti e i pendolari.

In programma domenica 22 febbraio 2026, ha portato il Comune di Napoli a istituire un dispositivo temporaneo di circolazione tra il 21 e il 22 febbraio per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza Dalle ore 22.00 del 21 febbraio alle ore 12.30 del 22 febbraio - e comunque fino a cessate esigenze - è previsto il divieto di transito veicolare su viale Kennedy, nel tratto compreso tra via Arturo Labriola e piazzale Tecchio. Sono esclusi i mezzi di emergenza e soccorso, le forze dell’ordine e i veicoli autorizzati al supporto degli atleti. Dalle ore 7.00 alle ore 12.30 del 22 febbraio sarà vietato il transito lungo tutto il percorso di gara.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Comune di Napoli ha avviato il piano traffico per la Napoli Half Marathon, che si svolgerà il 21 e 22 febbraio, con strade chiuse da Fuorigotta a San Giovanni a Teduccio.

Neapolis Marathon 2025: Official 3D Course Preview

