Milano incendio al conservatorio | 30 evacuati

Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 8.30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, portando all’evacuazione di circa 30 persone presenti al momento. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti, e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8.30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi provocando l’evacuazione di una trentina di. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Milano, incendio al conservatorio: 30 evacuati Incendio al Conservatorio di Milano: fumo tra le stanze, evacuate circa 30 persone dai dormitoriMomenti di apprensione nella mattinata di venerdì al Conservatorio di Milano, dove un incendio è divampato all'interno dei locali adibiti a... Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Si parla di: Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa. Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, trenta evacuatiUn principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8 e 30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. (ANSA) ... ansa.it Incendio al Conservatorio di Milano: fiamme nel dormitorio, 30 evacuatiUn principio d’incendio è divampato all’interno dei locali adibiti a dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando una densa colonna di fumo h ... rainews.it