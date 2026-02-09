Milano | 30 mq reinventati con resina e colore un monolocale tecnologico e funzionale

Un mini appartamento di circa 30 metri quadrati nel centro di Milano si presenta come un esempio di creatività e praticità. Gli spazi sono stati reinventati con un uso intelligente di resina e colore, rendendo l’ambiente più funzionale e accogliente. Un progetto che dimostra come anche in spazi ridotti si possa convivere con stile e tecnologia.

Un mini appartamento di circa 30 metri quadrati nel cuore di Milano si è trasformato in un esempio di design innovativo, grazie a un intervento che ha sfruttato al massimo lo spazio e la luce naturale. Il progetto, incentrato sull’utilizzo della resina e sulla definizione di zone funzionali attraverso il colore, ha radicalmente cambiato la disposizione interna, offrendo una soluzione abitativa moderna e accogliente. L’intervento, completato a febbraio 2026, ha permesso di ottimizzare un monolocale in una tipica casa di ringhiera milanese. La sfida era ambiziosa: reinventare completamente uno spazio limitato, rendendolo funzionale, esteticamente gradevole e capace di rispondere alle esigenze di un proprietario appassionato di tecnologia e intrattenimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

