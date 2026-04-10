Milano bagarre in Comune | scontro acceso sul Remigration Summit

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Milano, si sono verificati momenti di forte tensione tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione. La discussione si è concentrata sul Remigration Summit, con interventi caratterizzati da accese confronti verbali e accuse reciproche. La seduta si è svolta tra insulti e proteste, creando un clima di scontro aperto tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Il Consiglio comunale di Milano si è trasformato in un campo di battaglia verbale durante l’ultima seduta, tra scontri accesi e accuse incrociate tra le forze di maggioranza e opposizione. Al centro della tempesta politica c’è l’organizzazione del Remigration Summit, un evento previsto per il prossimo 18 aprile in Piazza Duomo, che ha scatenato una reazione immediata da parte della presidenza dell’aula. Scontro tra visioni politiche sulla gestione dei flussi migratori. La tensione è esplosa quando la vicesegretaria della Lega, Sardone, ha preso la parola per contestare la scelta della presidente del Consiglio comunale, Buscemi, di sottoporre un ordine del giorno riguardante l’iniziativa prevista in centro città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, bagarre in Comune: scontro acceso sul Remigration Summit Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): "Fascismo rosso". Bagarre in aulaÈ polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al... Scontro a Milano per il Remigration Summit: Salvini sfida il ComuneIl 18 aprile a Milano, in piazza Duomo, si terrà il Remigration Summit organizzato dai Patrioti per l’Europa. Temi più discussi: Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): Fascismo rosso. Bagarre in aula; In Consiglio comunale a Milano scoppia la bagarre sul Remigration Summit; Milano, Remigration summit, caos in Consiglio comunale: il dibattito chiuso tra le urla. Sardone (Lega): Fascisti rossi; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: IN CONSIGLIO COMUNALE A MILANO SCOPPIA LA BAGARRE SUL REMIGRATION SUMMIT. Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): 'Fascismo rosso'. Bagarre in aulaÈ polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al questore di riflettere se autorizzare la manifestazione.. virgilio.it In Consiglio comunale a Milano scoppia la bagarre sul Remigration Summit(ANSA) - MILANO, 09 APR - È finita in bagarre, tra le urla 'fascisti' e vergogna' la seduta del Consiglio comunale di Milano, dove centrosinistra ... notizie.tiscali.it IL REMIGRATION SUMMIT DELLA LEGA DEL 18 APRILE A MILANO IMBARAZZA LA DESTRA. Noi di Futuro nazionale, invece, non abbiamo alcun imbarazzo a sostenere gli interessi degli italiani. Siamo l'unica destra orgogliosa e fiera di fare la destra. - facebook.com facebook Remigration summit, Sala: “Sono contrario ma non si può vietare”. E Forza Italia molla la Lega milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com