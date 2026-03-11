Milano | 21.000 mq di case sociali e piazza ipogea per Scalo

La Giunta comunale di Milano ha approvato il piano attuativo per il nuovo quartiere Scalo Greco-Breda, che prevede la realizzazione di 21.000 metri quadrati di abitazioni sociali e una piazza ipogea. L'intervento riguarda l'area dello Scalo, situata nella zona nord-est della città, e mira a sviluppare nuove soluzioni abitative e spazi pubblici.

La Giunta comunale ha dato il via libera al piano attuativo per la nascita del nuovo quartiere Scalo Greco-Breda a Milano. Il progetto, che trasforma gli ex scali ferroviari, prevede social housing, una piazza ipogea e la riqualificazione della stazione. L'approvazione riguarda un'area di circa 63.000 metri quadrati situata tra le vie Breda, Rucellai, Gilardi, Sesto San Giovanni e Torcello. L'iniziativa nasce dal progetto vincitore del bando Reinventing cities 2019, denominato L'innesto. Trasformazione urbana e nuova viabilità. Il cuore pulsante dell'intervento risiede nella connessione fisica tra i quartieri circostanti. La ricucitura territoriale coltiverà un legame pedonale diretto tra Bicocca, Precotto e l'università.