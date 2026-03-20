L'ex calciatore ed opinionista Michele Padovano ha commentato la situazione di Rafael Leao, esprimendo un giudizio sul suo atteggiamento. Padovano ha sottolineato che Leao dovrebbe essere arrabbiato con se stesso per alcune recenti prestazioni. Le sue parole sono state pubblicate in un intervento dedicato alle dinamiche del calciatore nel contesto attuale.

Rafael Leao continua a rimanere sotto ai riflettori. Dopo la sua brutta prestazione contro la Lazio e il siparietto messo in scena al cambio di Massimiliano Allegri, il portoghese continua a far parlare di se. Dopo l'annuncio della sua mancata presenza nel match di domani contro il Torino di D'Aversa, l'ex calciatore ed opinionista Michele Padovano ha provato a difenderlo. Intervenuto ai microfoni del podcast "Te ne intendi di calcio?", l'ex calciatore ha voluto difendere il numero 10 portoghese. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug in attacco! Le 'scelte' di Allegri Le parole di Padovano su Leao: "La prestazione di Leao non è stata una prestazione all’altezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Padovano: “Leao deve essere arrabbiato con se stesso, ecco perchè”

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