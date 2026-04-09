Nel calciomercato si parla ancora di una possibile operazione tra un attaccante e il club meneghino. Secondo le ultime notizie, il giocatore continua a piacere alla società, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. Le trattative sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’eventuale accordo.

Fabrizio Romano: "Mario Gila sta facendo molto bene con la Lazio e andrà in scadenza di contratto a giugno 2027. Bisogna capire cosa vorrà fare il giocatore. Quale progetto tecnico e quale offerta contrattuale potrà scegliere anche a livello personale. A me risulta che Mario Gila in Italia stia benissimo, quindi anche l'idea di continuare nel nostro campionato può essere sicuramente una tentazione. Andrà convinto economicamente e ci sarà comunque da parlare con la Lazio che non è chiaramente un dettaglio Matteo Moretto: "Il 50% sarà del Real Madrid, così come era successo con Alex Jimenez. A gennaio vi avevo detto che Gila al Milan subito era impossibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, aggiornamenti da Romano su Gila: “Piace ancora al Milan, ma bisogna capire se..”

Calciomercato Milan, Romano: “Ancora presto per capire se la pista Vlahovic potrà scaldarsi”Nel suo ultimo video su YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulle diverse trattative e...

Calciomercato Milan, Pedullà spiega: “Gila piace all’Inter, ma Tare l’ha portato in Italia”Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, l'esperto di calciomercato di 'Sportitalia' Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa per...

CALCIOMERCATO MILAN: ECCO LA SORPRESA CHE NON TI ASPETTI

Argomenti più discussi: Romano – Bernardo Silva via dal Manchester City: Juventus, Europa, Arabia Saudita e Mls, dove può andare; Calciomercato Roma, le ultimissime su Dario Osorio: colpo dal Midtjylland; Calciomercato, dal Messico: la Roma segue Reyes per rinforzare la difesa; Romano – Segnali positivi sul rinnovo di De Bruyne: la situazione.

Romano: Italia irrilevante, Barcellona vuole Bastoni. E intanto l’Inter ha fatto sapere che…Il Barcellona non ha alcun dubbio su Alessandro Bastoni e fa sul serio: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sul difensore ... msn.com

#Calciomercato, con #Kostic e #Camarda il #Milan ha il futuro assicurato: lo scenario per l’anno prossimo #SempreMilan #ACMilan x.com

Occhi su Lewa! Secondo Nico Schira, noto esperto di calciomercato, il #Milan sarebbe tra le squadre alla finestra per il centravanti polacco in caso decidesse di lasciare il Barcellona gratuitamente quest'estate... Ci sono tante squadre sull'attenti, tra le quali - facebook.com facebook