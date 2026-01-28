Ivan Zazzaroni difende Allegri e critica le critiche. Nel suo podcast, il giornalista sportivo sottolinea che senza quel rigore a Roma, il risultato sarebbe stato diverso e il Milan avrebbe vinto. Zazzaroni non crede che Allegri meriti tante contestazioni e spiega che i tifosi spesso sono troppo severi con il tecnico livornese.

Ecco cosa ha detto Zazzaroni, in primis, su Allegri: "La parola che utilizza sempre è calma, anche sul 3-0, anche nella vita. Calma, calma vuol dire ragionare, non vuol dire pareggiare, vuol dire ragionate perché vedeva che il primo tempo erano veramente in difficoltà i suoi calciatori perché signori, si gioca in due". Zazzaroni ha quindi proseguito nell'analisi del match: "La Roma stava facendo una grande partita, di grande pressione, hanno sbagliato tecnicamente almeno quattro ripartenze quelli del Milan, passaggi orribili. Io ho visto un grande Adrien Rabiot mentre Luka Modric non mi ha fatto impazzire". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zazzaroni: “Critiche ad Allegri? A Roma se non c’è quel rigore la vince …”

Il Milan affronta le sfide della stagione senza un attaccante alla Lautaro, evidenziando alcune lacune in fase realizzativa.

Ivan Zazzaroni interviene per difendere Massimiliano Allegri e il Milan, sottolineando come le recenti critiche sul rendimento della squadra siano eccessive.

