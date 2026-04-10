Per la sfida tra Milan e Udinese, si prevede una formazione con il modulo 4-3-3, con un possibile ritorno di un giocatore chiave. I rossoneri potrebbero apportare modifiche rispetto alle ultime partite, mentre l'allenatore sembra orientato verso questa disposizione in campo. Resta ancora da definire la presenza di un attaccante importante, con un dubbio su un esterno offensivo. La partita si avvicina e le scelte tattiche sono ancora in fase di valutazione.

Il Milan si prepara a scendere in campo contro l'Udinese: i rossoneri giocheranno a San Siro per cercare di rafforzare un posto nelle prime quattro del campionato di Serie A. Contro i bianconeri ci potrebbe essere un cambio tattico da parte di Massimiliano Allegri. Il Milan potrebbe infatti scendere in campo con il 4-3-3. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' nelle prove andate in scena ieri a Milanello il Diavolo avrebbe provato sia l'attacco a tre sia il tradizionale 3-5-2 visto in tutta questa stagione. La scelta definitiva dovrebbe arrivare oggi pomeriggio dopo la rifinitura, ma secondo la rosa in attacco pronto Gimenez a prescindere dal ruolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, probabile formazione: pronto il 4-3-3 con un ritorno. Dubbio Leao

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