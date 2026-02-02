Milan la probabile formazione contro il Bologna | Leao stringe i denti Pulisic ancora in forse
Domani il Milan scende in campo contro il Bologna con alcune incognite in attacco. Leao lavora duramente per recuperare dall’infortunio all’adduttore, anche se non è ancora al cento per cento. Pulisic è ancora in forse, mentre Saelemaekers non sarà della partita. I tifosi sperano di vedere una formazione competitiva, anche con qualche novità in attacco.
Dici attaccante e oggi al Milan guardi la cartella clinica prima dello score. Se sull’arrivo o meno di Mateta pesa l’incognita legata alle condizioni di un ginocchio, Massimiliano Allegri prepara la delicata trasferta di Bologna ballando. sulle punte. Tanto che ieri a Milanello sono stati provati davanti Loftus-Cheek e Nkunku. Non esattamente la coppia titolare. I guai fisici di Pulisic e Leao non sono, però, una novità. L’americano – dopo i problemi a un bicipite femorale - ora è alle prese con una borsite all’ileopsoas e la sua presenza al Dall’Ara è in forte dubbio: al massimo pare recuperabile per la panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bologna-Milan, Saelemaekers non ci sarà. Anche Pulisic rischia: le ultime sulla probabile formazione
Questa sera si gioca Bologna-Milan, ma i tifosi rossoneri dovranno fare a meno di Saelemaekers, che molto probabilmente salterà la partita.
Milan, Leão stringe i denti: adduttore da gestire
Rafael Leão, attaccante del Milan, sta affrontando un fastidio all’adduttore destro che ne sta influenzando le prestazioni recenti.
Verso #BolognaMilan: la probabile formazione rossonera MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri #SempreMilan #ACMilan #lamilanorossonera x.com
