Domani il Milan scende in campo contro il Bologna con alcune incognite in attacco. Leao lavora duramente per recuperare dall’infortunio all’adduttore, anche se non è ancora al cento per cento. Pulisic è ancora in forse, mentre Saelemaekers non sarà della partita. I tifosi sperano di vedere una formazione competitiva, anche con qualche novità in attacco.

Dici attaccante e oggi al Milan guardi la cartella clinica prima dello score. Se sull’arrivo o meno di Mateta pesa l’incognita legata alle condizioni di un ginocchio, Massimiliano Allegri prepara la delicata trasferta di Bologna ballando. sulle punte. Tanto che ieri a Milanello sono stati provati davanti Loftus-Cheek e Nkunku. Non esattamente la coppia titolare. I guai fisici di Pulisic e Leao non sono, però, una novità. L’americano – dopo i problemi a un bicipite femorale - ora è alle prese con una borsite all’ileopsoas e la sua presenza al Dall’Ara è in forte dubbio: al massimo pare recuperabile per la panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, la probabile formazione contro il Bologna: Leao stringe i denti. Pulisic ancora in forse

Approfondimenti su Milan Bologna

Questa sera si gioca Bologna-Milan, ma i tifosi rossoneri dovranno fare a meno di Saelemaekers, che molto probabilmente salterà la partita.

Rafael Leão, attaccante del Milan, sta affrontando un fastidio all’adduttore destro che ne sta influenzando le prestazioni recenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Milan, la probabile formazione contro la Roma: Ricci titolare, torna Modric; Le probabili formazioni di Bologna-Milan (Serie A); Roma-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Milan, la probabile formazione di Gasperini.

Probabili Formazioni Serie AProbabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati. gazzetta.it

Probabili formazioni Bologna-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Holm, Castro, Rowe, Leao, Pulisic, Nkunku e PavlovicSeconda sfida stagionale tra Bologna e Milan dopo l'1-0 rossonero dell'andata firmato da una rete di Modric: le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. goal.com

Verso #BolognaMilan: la probabile formazione rossonera MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri #SempreMilan #ACMilan #lamilanorossonera x.com

Sempre più probabile la presenza di #DeWinter titolare contro la #Roma: pensi che meriti la fiducia di #Allegri in una sfida così cruciale per il #Milan LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILANNEWS24 #milannews24 - facebook.com facebook