Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match della 21ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma alle 20:45 allo stadio di San Siro. Le scelte di mister Allegri e di Eusebio Di Francesco delineano le formazioni che scenderanno in campo questa sera, offrendo uno sguardo sulle strategie adottate da entrambe le squadre per questa importante sfida.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Bartesaghi, Y. Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Štulic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: mister Allegri sorprende in ogni reparto

Formazioni ufficiali Napoli-Milan: un cambio per reparto per Allegri. Leao out

Alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyadh, Napoli e Milan si sfidano nella semifinale della Supercoppa Italiana. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Allegri opta per un cambio in reparto, mentre Leao è fuori causa. Ecco le scelte definitive di Conte e Allegri, pronti a dare spettacolo in questa importante sfida internazionale.

