Il Milan ha messo nel mirino Rowe rossoneri sulla stella del Bologna | CM

Il Milan sta seguendo con attenzione Jonathan Rowe, esterno offensivo inglese attualmente in forza al Bologna. La società rossonera valuta l’acquisto del giocatore in vista della prossima sessione di mercato estivo, come parte di un intervento sul reparto offensivo con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la stagione successiva. La dirigenza rossonera prepara così una possibile operazione di mercato per aggiungere un nuovo elemento alla rosa di Massimiliano Allegri.

Jonathan Rowe è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo inglese che è uno degli obiettivi dei rossoneri per l’estate, quando la dirigenza tenterà di rivoluzionare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Milan ha messo nel mirino Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno dei motivi del calo del Milan in questa seconda parte di stagione è dovuta anche al calo del rendimento dell’attacco della squadra rossonera. La dirigenza potrebbe trovarsi a cambiare molto in vista della prossima stagione in sede di mercato con l’attacco che sarà ritoccato tra addii e nuovi arrivi. A rischio cessione ci sono sia Rafael Leao che Christian Pulisic, due tra i calciatori più rappresentativi della squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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