Milan senti Salvini | Derby? Rassegnato ad una chiara netta evidente vittoria dell’Inter …

Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha commentato il prossimo derby di Milano, affermando che l’Inter ha già la vittoria in tasca. Salvini ha aggiunto che i nerazzurri sono favoriti e che i rossoneri dovranno sudare molto per ottenere un risultato positivo. Durante l’intervista a 'TeleLombardia', il leader leghista ha anche parlato delle Olimpiadi e di altri temi sportivi, lasciando intendere che l’esito del match appare ormai deciso. La sfida si avvicina, e i tifosi sono in attesa.

Il derby di Milano si avvicina e potrebbe essere decisivo per la corsa Scudetto. A proposito della stracittadina e dei principali temi d'attualità sportivi si è espresso ai microfoni di 'TeleLombardia' Matteo Salvini, noto tifoso del Milan. Ecco, di seguito, le parole dell'attuale vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: "Aver costruito queste Olimpiadi in 4 anni. Anzi, più anni di lavoro perché le abbiamo conquistate nel 2019. Aver contribuito a portare del mondo un’immagine di Milano bella, efficiente, moderna e pulita mi riempie di orgoglio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Salvini: “Derby? Rassegnato ad una chiara, netta, evidente vittoria dell’Inter …” La Dukes schianta la Fides. Vittoria netta nel derbyLa Dukes si impone con fermezza sulla Fides nel derby aretino di mercoledì sera al palasport Salvini non ha dubbi: «L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»Matteo Salvini ha affermato con convinzione che l’Inter trionferà nel Derby dell’8 marzo, puntando sulla buona forma della squadra. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Salvini e il derby: Visto in mezzo agli interisti, esultanza composta. Sala? Non gliene va bene unaMatteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro ai Trasporti, è intervenuto all’evento Italia Direzione Nord in Triennale a Milano. Notoriamente tifoso milanista, ha raccontato come ha vissuto ... tuttomercatoweb.com Milan, Allegri non perde un derby dal 2015. Ma occhio ai precedenti col DiavoloTempo di derby e, quindi, di statistiche. Domenica sera Inter e Milan si sfideranno in una stracittadina da alta classifica, evento che non accadeva da un po' visto la difficile stagione dei rossoneri ... sportmediaset.mediaset.it #Milan, senti #Marcolin: " #Modric usa l'esterno come il piatto per un giocatore normale. #Allegri ..." #SerieA #SempreMilan x.com Inter, senti cosa ha da dirti Rabiot… #SportMediaset #Mediaset #Inter #Milan #Rabiot - facebook.com facebook