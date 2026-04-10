Milan Primavera la Puma House of Football riapre i suoi cancelli per il match contro l’Atalanta | i dettagli

Il Milan Primavera si prepara a tornare in campo al Puma House of Football Peppino Vismara, dove lunedì sarà possibile entrare gratuitamente. La partita contro l’Atalanta rappresenta un momento importante per la squadra, che riprende le attività sul campo dopo un periodo di pausa. L’evento è aperto ai tifosi e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La collaborazione tra il club e il marchio Puma conferma l’impegno verso l’attività giovanile.

Il Milan Primavera riabbraccia la sua casa. Lunedì 13 aprile alle ore 17:00 la sfida contro l’Atalanta, valida per la 33ª giornata di Primavera 1, si giocherà al Puma House of Football del Centro Peppino Vismara, che riapre ufficialmente al pubblico dopo i lavori di restyling. Ingresso libero per i tifosi, chiamati a sostenere i ragazzi di mister Renna in un momento chiave della stagione. I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo il convincente 2-0 sul Lecce, successo che ha interrotto una serie negativa di cinque gare con appena due punti raccolti, frutto di tre sconfitte e due pareggi. Un segnale di reazione importante, ma la classifica impone continuità: il Milan è 13° con 42 punti, a sette lunghezze dal sesto posto occupato dall’Inter, ultima posizione utile per i playoff. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, la Puma House of Football riapre i suoi cancelli per il match contro l’Atalanta: i dettagli Leggi anche: Milan Primavera crolla ancora: seconda sconfitta consecutiva. Il resoconto del match contro la Cremonese Calendario Juve Serie A: ufficiali date e orari dei match contro Atalanta, Bologna e Milan. Quando giocheranno i bianconeridi Redazione JuventusNews24Calendario Juve Serie A, sono state ufficializzate le date di partite fondamentali nella corsa al quarto posto. Temi più discussi: Allenamento Milan Primavera al PUMA House of Football, 1 aprile 2026: la gallery; Scheda squadra Milan U20; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Tabellino partita Milan U20 vs Cremonese U20. DIRETTA | Milan Lecce Primavera (risultato finale 2-0): Plazzotta fissa il punteggio! (oggi 4 aprile 2026)Diretta Milan Lecce Primavera streaming video tv: i giovani rossoneri non possono sbagliare perchè sono molto vicini alla zona playout. ilsussidiario.net Milan Primavera Lecce, alla squadra di Renna basta un gol per tempo per battere i salentini e ritrovare i 3 punti dopo 5 partiteMilan Primavera Lecce, alla squadra di Renna basta un gol per tempo per battere i salentini e ritrovare i 3 punti dopo 5 partite Torna a vincere dopo 5 partite consecutive il Milan Primavera che nella ... milannews24.com Il Milan Primavera torna a casa! Milan-Atalanta, valida per la 33ª giornata del campionato Primavera 1, si giocherà alla lunedì 13 aprile alle 17.00 Vi aspettiamo, ingresso gratuito x.com PRIMAVERA 1 – Doppia vittoria settimanale per la Juventus, goleade per Milan e Roma Con i gironi di Primavera 2 che sono fermi fino al 25 aprile prossimo, il palcoscenico della categoria under19 è totalmente riservato al campionato di Primavera 1. Dove tut - facebook.com facebook