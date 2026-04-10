Milan prendimi | Lewandowski si offre al Diavolo Agenti al lavoro ma c' è anche la Juve

Il calciatore polacco, attualmente in scadenza di contratto con il Barcellona, si è reso disponibile a trasferirsi in una delle principali squadre italiane. Agenti sono al lavoro per valutare le possibilità, con attenzione anche alla Juventus. Nel frattempo, il club milanese ha mostrato interesse per il giocatore, che mira a una nuova esperienza in una grande città europea. La trattativa è in fase di sviluppo.

Per risollevare anche le ambizioni europee, dopo la risalita in campionato, il Milan avrà bisogno di un centravanti di fama internazionale: la notorietà di Robert Lewandowski è dovuta ai suoi gol in giro per il continente, con particolare concentrazione tra Germania e Spagna. Solo tra Bundesliga e Liga il centravanti ne ha sparsi 565, un volume esponenzialmente maggiore di quello prodotto dagli attuali attaccanti rossoneri. Il vuoto d’area sarebbe così riempito eccome: nella stagione in cui ha compiuto 37 anni, Lewandowski ha già segnato dodici gol in campionato, più di tutte le punte del Milan ancora in cerca della doppia cifra. Il più vicino è Leao a quota 9, segue Pulisic a 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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