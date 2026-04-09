Milan-Udinese Gabbia recupera Possibili novità tattiche | la tentazione di Allegri

Matteo Gabbia torna a disposizione del Milan dopo un mese di assenza a causa di un'operazione di ernia inguinale. L’ex difensore si allena regolarmente con il gruppo da alcuni giorni e sarà disponibile per la partita contro l’Udinese. La presenza di Gabbia potrebbe portare a possibili variazioni tattiche per la formazione rossonera, che si prepara a questa sfida di campionato.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a Milanello, i giocatori del Milan che non sono scesi in campo dall'inizio lunedì sera al 'Maradona' contro il Napoli, abbiano svolto un test amichevole contro il Milan Primavera di Giovanni Renna. Per l'occasione, oltre ai vari Santiago Giménez, Rafael Leão e Christian Pulisic, si è visto anche Matteo Gabbia. Il difensore centrale classe 1999, fermo da oltre un mese per un'operazione di ernia inguinale, si allena da giorni in gruppo ed è quindi tecnicamente a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Udinese di sabato 11 aprile, alle ore 18:00, a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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