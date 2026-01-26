La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio 1-1, grazie alle importanti parate di Maignan. Il portiere rossonero si è distinto come MVP della gara, dimostrando leadership e determinazione. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre e l’importanza delle prestazioni individuali nel calcio di alto livello.

Dopo due vittorie consecutive, i rossoneri frenano. Contro la Roma di Gian Piero Gasperini il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato 1-1. Oltre al primo gol di Koni De Winter, da sottolineare, ancora una volta, la prestazione da fenomeno di Mike Maignan, votato MVP dai tifosi rossoneri. (fonte: acmilan.com) - In una serata intensa allo Stadio Olimpico, il Milan ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Roma. Il protagonista indiscusso è stato Mike Maignan, il nostro portiere, che ha dimostrato ancora una volta il suo valore tra i pali. Le sue parate decisive hanno mantenuto il Milan in partita, specialmente nei momenti più critici, confermandosi come il migliore in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan 1-1: rossoneri salvati da Maignan: è lui l’MVP per i tifosi rossoneri

Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De WinterLa Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, ... sport.sky.it

De Winter K. 62'La Roma registra il primo pareggio in campionato con l'1-1 contro il Milan e aggancia il Napoli al terzo posto. I rossoneri non approfittano del ko della squadra di Conte e scivolano a -5 dall'Inter. sport.sky.it

"È un punto d'oro o due persi" Roma- Milan lascia esattamente questa domanda sospesa. L'Olimpico spinge i giallorossi che creano di più, Maignan fa i soliti miracoli che ormai non fanno nemmeno più notizia. II Diavolo passa in vantaggio su un corn - facebook.com facebook

Roma-Milan, per i vertici arbitrali pieni voti per Colombo che ha giudicato bene le due situazioni da rigore e no: il braccio di Bartesaghi parte extra-figura ed extra-figura resta; il braccio di Pulisic non è da penalty perché lungo il corpo e in posizione naturale @ x.com