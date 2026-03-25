Calciomercato Milan occhi puntati su Alajbegovic | scout rossoneri a Cardiff per seguire il talento bosniaco

Durante la pausa delle nazionali, il club milanese ha inviato uno scout a Cardiff per osservare da vicino il calciatore bosniaco Kerim Alajbegovic, trequartista attualmente in forza a una squadra britannica. L’obiettivo è valutare le sue performance sul campo e raccogliere informazioni utili per eventuali sviluppi di mercato. La presenza dello scout è stata confermata da fonti ufficiali del club.

Il Milan sfrutta la sosta per le Nazionali per programmare il futuro. Con una rosa da ampliare in vista della prossima stagione, il club rossonero continua il lavoro di scouting alla ricerca di giovani talenti da inserire nel progetto 20262027. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', emissari rossoneri saranno presenti al 'Cardiff City Stadium' per assistere alla sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Un’occasione utile non solo per seguire il match tra le possibili avversarie dell'Italia in finale, ma soprattutto per monitorare da vicino Kerim Alajbegovic, uno dei trequartisti più interessanti nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhi puntati su Alajbegovic: scout rossoneri a Cardiff per seguire il talento bosniaco Articoli correlati Calciomercato Milan, Tare prova a replicare il colpo Jashari: occhi puntati su questo talentoCome avrete sicuramente notato, nonostante la sessione estiva di calciomercato - ufficialmente - sia distante ben quattro mesi, i dirigenti del Milan... Milan, occhi puntati su Gila: occasione d’oro sul calciomercato. E lo stipendio sorride ai rossoneriIl Milan si appresta a tornare in campo: dopo la vittoria fondamentale nel derby per tenere vive le speranze Scudetto, la squadra di Massimiliano... Altri aggiornamenti su Calciomercato Milan Temi più discussi: Cagliari-Napoli, occhi puntati su Adopo: dove può andare in estate; Calciomercato Milan, occhi puntati sul giovane talento portoghese; Milan, occhi puntati su Peatar Stanic: può essere il bomber del futuro?; Calciomercato Bologna – Il Milan osserva Santiago Castro. Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavoloPrimo incontro operativo tra i dirigenti e Allegri sul futuro: non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello. La riunione utile pure per tirare una linea dopo le ultime incomprensioni ... tuttosport.com Milan, occhi puntati in casa Parma: nel mirino Pellegrino e TroiloDopo la vittoria nel derby (la seconda nella stessa stagione) in casa Milan c'è grande entusiasmo. I ragazzi di Max Allegri hanno ben chiaro l'obiettivo, entrare il piazzamento Champions, anche se la ... fantacalcio.it Calciomercato Milan, il clamoroso retroscena estivo e i rimpianti di Allegri sul possibile centravanti rossonero - facebook.com facebook Calciomercato, parla l’agente di Bondo: “In estate tornerà al Milan, poi…” x.com