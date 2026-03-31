Sul calciomercato del Milan si parla di un possibile interesse per Zaniolo, che potrebbe rientrare nelle strategie di rafforzamento dell’attacco. La società sta valutando diverse opzioni e il nome del giocatore romeno è tra quelli considerati per le prossime sessioni di mercato. Al momento, non ci sono ufficializzazioni o accordi già definiti, ma le trattative sono in corso.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un altro colpo in attacco oltre il bomber per il reparto avanzato. Potrebbe servire infatti un giocatore in grado di dividersi tra seconda punta e ala offensiva. Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport' il Milan e Allegri starebbero seguendo con molta attenzione le prestazioni stagionali di Nicolò Zaniolo. Nel 3-5-2 dell'Udinese l'ex Roma sta brillando come seconda punta alle spalle di un attaccante fisico come Davis. LEGGI ANCHE: "Inviati gli osservatori", il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta>>> Come ricorda il quotidiano i bianconeri dovrebbero riscattarlo dal Galatasaray per circa 10 milioni di euro in estate, ma non sarebbe scontata la sua permanenza all'Udinese durante la prossima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo il bomber: Zaniolo può completare l’attacco. Ecco i dettagli

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