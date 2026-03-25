Calciomercato in primo piano | addio André novità su Goretzka e talento nel mirino Saluta Estupinan?

Nelle notizie di oggi, 25 marzo 2026, si parla di cambiamenti importanti nel calciomercato. È stato annunciato l’addio di un calciatore noto, mentre ci sono aggiornamenti sui trasferimenti di Goretzka e su un giovane talento che è finito nel mirino di diverse squadre. Inoltre, si discute di un possibile trasferimento per un difensore, mentre si fanno il punto sui valori aggiornati di mercato.

Archiviata la 30^ giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Scout del Milan in missione per un talento bosniaco, la crescita del valore della rosa e le ultime su alcune trattative rossonere: ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi, lunedì 24 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA Il noto sito 'Transfermarkt' ha aggiornato oggi i valori delle rose di Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri cresce rispetto all'inizio della stagione soprattutto in difesa, con gli exploit di Pavlovic e Bartesaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato in primo piano: addio André, novità su Goretzka e talento nel mirino. Saluta Estupinan? Articoli correlati Leggi anche: Milan, novità su Castro. Talento in arrivo dal Belgio? Bondo pronto a tornare a Milanello, mentre Goretzka… Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino. Le ultime novitàCalciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino.