Meloni | Il Governo rafforza il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani Il video

Giorgia Meloni ha pubblicato un video sui social per spiegare il nuovo decreto sull’immigrazione. La premier dice che il governo sta rafforzando i controlli per contrastare l’immigrazione illegale di massa e smantellare le reti dei trafficanti di esseri umani. Nel video, Meloni sottolinea che il decreto mira a rendere più sicuri i confini e a fermare le partenze irregolari. La presidente insiste anche sul fatto che il governo non arretra di fronte alle sfide legate ai flussi migratori.

In un video pubblicato sui social a tarda sera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, racconta il dl immigrazione varato dal Consiglio dei Ministri. Lo fa sottolineando i risultati già ottenuti, in Italia e in Europa. Nel messaggio diffuso in rete, la premier afferma: "Oggi il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all'immigrazione illegale di massa ai trafficanti di esseri umani. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni – meno 60% di sbarchi, più 55% di rimpatri – ci incoraggiano a fare ancora meglio". Mantenuto un altro impegno sull'attraversamento delle acque territoriali".

